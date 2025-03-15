شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: مراكز التدريب المهنى تقدم تدريبات مجانية فى 49 مهنة بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة العمل حملة توعوية تحت عنوان "اعرف حقك" خلال شهر رمضان الكريم، لتوعية العمال وأصحاب الأعمال بالحقوق والواجبات في العمل، وذلك من خلال معلومة يومية عن أبرز الحقوق الواجبات وبعض الخدمات التي تقدمها الوزارة .

وقد أوضحت وزارة العمل، أن مراكز التدريب المهني التابعة لها تقدم عددا من المميزات للمتدربين، منها

1- التدريب مجاني بدون أي رسوم توجيه مهنى قبل الإلتحاق بالتدريب، فى 49 مهنة، على مستوى محافظات الجمهورية.

2- إجراء كشف طبى للمتدربين قبل الإلتحاق بالتدريب تأمين ضد إصابات العمل للمتدربين.

3- يحصل الأوائل على جوائز عينية عبارة عن ماكينة خياطة أو شنطة عده طبقاً للمهنة.

4- يتسلم المتدرب أدوات كتابية ، وملابس ، وأدوات السلامة والصحة المهنية طبقاً للمهنة.

وتمنح وزارة العمل، تطوير منظومة التدريب المهني، اهتماما كبيرا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية مهارات الشباب وإعدادهم لسوق العمل وما يشهده من مُتغيرات وتحديات ،تتطلب الاستعداد المُستمر لها.

وكان قد أكد وزير العمل محمد جبران على الاستعدادات الجارية لتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة " ابدأ ADU " للتطوير والتدريب، الذراع التدريبي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "إبدأ"، وذلك في إطار تنفيذ خطة "الوزارة" نحو الاستمرار في تطوير منظومة التدريب المهني لتأهيل الشباب على المِهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية خاصة في القطاع الخاص.