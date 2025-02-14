شكرا لقرائتكم خبر عن حبس جديد ينتظر حمو بيكا بعد خروجه من قضية الغناء بدون ترخيص.. ما السبب؟ والان مع تفاصيل الخبر

قررت الجهات المعنية، خروج مطرب المهرجانات حمو بيكا أمس الخميس من محبسه بعد قضائه عقوبة الحبس لمدة شهرين، بعد انتهاء إجراءات خطاب المطالبة، لاتهامه بإقامة حفل بدون تصريح فى البيطاش، وتم إنهاء إجراءات خروجه من محبسه ووصوله إلى قسم شرطة الدخيلة لإنهاء الإجراءات.

لكن يبقى مصير مطرب المهرجانات حمو بيكا مجهول حتى الان فى القضية التى ما زالت امام القضاء بتهمة حيازة سلاح أبيض، والتى تنظر أمام المحكمة فى 22 فبراير المقبل، وعقوبة حيازة السلاح الأبيض تختلف حسب الغرض من الحيازة وظروف الواقعة، وذلك وفقًا للقوانين السارية، خاصة قانون العقوبات المصري. يمكن توضيح العقوبات كالتالي:

1. الحيازة دون مبرر قانوني:

• يعاقب الشخص الذى يحوز أو يحرز سلاحًا أبيض دون ترخيص أو مبرر قانونى بغرامة أو الحبس.

• العقوبة تختلف حسب نوع السلاح الأبيض (مثل السكاكين، المطاوى، أو أى أدوات تُعتبر أسلحة).

2. استخدام السلاح الأبيض فى التهديد أو الاعتداء:

• إذا استُخدم السلاح فى جرائم مثل التهديد أو الاعتداء، فإن العقوبة تتراوح بين السجن المشدد أو السجن المؤبد فى بعض الحالات، بناءً على طبيعة الجريمة وظروفها.

3. القوانين ذات الصلة:

• القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر.

• المادة 25 مكرر من قانون العقوبات.