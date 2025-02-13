شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة الدولى يسير اليوم 606 رحلات جوية لنقل أكثر من 88 ألف راكب والان مع تفاصيل الخبر

يسير مطار القاهرة الدولى اليوم الخميس على مدار 24 ساعة 606 رحلات سفر ووصول تنقل على متنهم أكثر من 88 ألف راكب، من بينهم 44,073 راكب وصول على متن 299 رحلة من وجهات دولية وداخلية فى حين يغادر على مدار اليوم منهم أكثر من 44,059 راكب على مدار 24 ساعة وذلك على متن 307 رحلات جوية سفر ووصول إلى عدة وجهات مختلفة.



وقالت مصادر، إن المطار سيستقبل اليوم الخميس 606 رحلات على متنها أكثر من 88 ألف راكب إلى وجهات مختلفة دولية وداخلية منها أمريكا وفرنسا وألمانيا واليونان وروسيا وإسبانيا والسويد والدنمارك والنمسا وكندا والإمارات والسعودية وتركيا والكويت والبحرين والأردن ولبنان وسلطنة عمان والعديد من الوجهات الأفريقية والآسيوية.



وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولية جميع الإجراءات لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.