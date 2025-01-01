شكرا لقرائتكم خبر عن مديرة شرطة نيو أورليانز: إصابة شرطيين خلال تبادل إطلاق نار مع منفذ عملية الدهس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مديرة شرطة نيو أورليانز الأمريكية، تفاصيل حادث الدهس، الذى أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 30 بينهم 4 بحالة خطرة، فضلا عن إصابة شرطيين خلال تبادل إطلاق النار مع منفذ الهجوم.



قالت مديرة شرطة نيو أورليانز، في مؤتمر صحفى، إن الشخص الذي قاد السيارة باتجاه حشد من الناس أراد دهس أكبر عدد ممكن، مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة لمعرفة دوافع منفذ عملية الدهس.

أضافت، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي سيتولى منذ الآن التحقيق في حادثة الدهس.