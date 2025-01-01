شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل نجاح وزارة الزراعة فى استنباط 8 أصناف طماطم بإنتاجية 40 طناً للفدان والان مع تفاصيل الخبر

نجح البرنامج القومي لإنتاج تقاوى محاصيل الخضر، في استنباط 8 أصناف مصرية جديدة من تقاوى محصول الطماطم، حيث تعتمد خطة البرنامج على زيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضروات محليًا بدلًا من الاستيراد لأكثر من 95% من بذور محاصيل الخضر، فضلًا عن تخفيف الأعباء على المزارع وذلك بإتاحتها بأسعار مناسبه مع الحد من الاستيراد من الخارج توفيرًا للنقد الأجنبي.

وتمتاز الأصناف الجديدة المتميزة والتي تم الانتهاء من تقييمها، واختيارها من بين 15 صنف، ذات الثمار البلحية والكروية، والمناسبة للأذواق المختلفة للمستهلكين بإنتاجيتها العالية، حيث تتراوح بين 35 و 40 طن للفدان، فضلاً عن مقاومتها للأمراض والآفات، وملائمتها للظروف المناخية، و يجرى حاليا الانتهاء من تسجيل صنفين مميزين منهم، وانهاء باقي إجراءات التقييم الواسعه للأصناف الستة الأخرى.

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه توقيع اتفاق تعاون مشترك مؤخرًا مع إحدى كبرى الشركات الإيطالية العاملة في مجال إنتاج تقاوي الخضر، وذلك بإستغلال الامكانيات البحثية بين الطرفين، وتبادل الخبرات في هذا المجال، واكثارها في مصر، الأمر الذي يساهم في تقليل الاستيراد من الخارج، وتوفير التقاوي المحلية للمزارعين بأسعار مناسبة.



استنباط 8 أصناف طماطم تصل إنتاجيتها إلى 40 طن للفدان