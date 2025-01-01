شكرا لقرائتكم خبر عن هلال رجب يزين السماء اليوم ويُشاهد بسهولة بالعين المجردة والان مع تفاصيل الخبر

يرصد هلال القمر لـ شهر رجب بعد غروب الشمس اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 والانتقال نحو بداية الليل بالعين المجردة حيث يزين الأفق الجنوب الغربي في حال كانت السماء صافية.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن هلال القمر سيكون أكثر وضوحاً وارتفاعاً في السماء مقارنة بالليلة الماضية ويمكن ملاحظة أن الجانب الغير مضاء من سطح القمر مضيء بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر، ويوماً بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر تزداد اضاءته ويرتفع عالياً في السماء عند غروب الشمس ويبقى فترة أطول بعد بداية الليل وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدا عن موقع غروب الشمس.

بشكل عام يرجع السبب في رؤيتنا للقمر يتجه نحو الغرب كل يوم نتيجة لدوران الأرض حول محورها، إلا أن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب اثناء دورانه حول الأرض.

يعتبر هذا الوقت من الشهر القمري يعتبر مثالياً لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية نظرا لأن السماء ستكون مظلمة لعدم وجود ضوء القمر الذي يطمس في العادة الأضواء الطبيعية في السماء

بمراقبة القمر خلال الليالي والأسابيع المقبلة سيكون دليلا لتحديد مواقع الكواكب والنجوم الساطعة في سماء الليل.