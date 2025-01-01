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شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة قطارات جديدة تنضم للسكة الحديد بمساحة 9.5 فدان.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالأربعاء، 01 يناير 2025 02:00 م
انضمت ورشة جديدة للقطارات لهيئة السكة الحديد، حيث تختص هذه الورشة في صيانة جرارات GE التي شغلتها الهيئة مؤخرا ضمن أعمال التطوير التي نفذتها وزارة النقل بمنظومة السكة الحديد.
- الورشة متخصصة في صيانة جرارات GE.
- مقامة على مساحة 40 ألف متر مسطح 9.5 فدان بالشرابية.
- نفذتها الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري.
- الجمالون الرئيسي مساحته 10000 متر2 وبه 7 سكك و6 أوناش علوية.
- تضم ورشة للعمرات الثقيلة مجهزة بالكامل وبها مخزن لقطع الغيار.
- بها ورشتي الصيانة الخفيفة ومخرطة العجل الأرضية.
- تضم منطقة تخزين الجرارت تتسع لـ 40 جرار.
- المبني الإداري للورشة مقام على مساحة 1600 م٢.
- تم إنشائها بالتعاون مع شركة وابتك الامريكية لصيانة الجرارات الموردة من الشركة.
الورشة الجديدة
الجرارات امام الورشة
ورشة الجرارات الامريكية
الورشة من الداخل
الورشة
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