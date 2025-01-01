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ورشة قطارات جديدة تنضم للسكة الحديد بمساحة 9.5 فدان.. تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الأربعاء، 01 يناير 2025 02:00 م

انضمت ورشة جديدة للقطارات لهيئة السكة الحديد، حيث تختص هذه الورشة في صيانة جرارات GE التي شغلتها الهيئة مؤخرا ضمن أعمال التطوير التي نفذتها وزارة النقل بمنظومة السكة الحديد.

  • الورشة متخصصة في صيانة جرارات GE.
  • مقامة على مساحة 40 ألف متر مسطح 9.5 فدان بالشرابية.
  • نفذتها الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري.
  • الجمالون الرئيسي مساحته 10000 متر2  وبه 7 سكك و6 أوناش علوية.
  • تضم ورشة للعمرات الثقيلة مجهزة بالكامل وبها مخزن لقطع الغيار.
  • بها ورشتي الصيانة الخفيفة ومخرطة العجل الأرضية.
  • تضم منطقة تخزين الجرارت تتسع لـ 40 جرار.
  • المبني الإداري للورشة مقام على مساحة 1600 م٢.
  • تم إنشائها بالتعاون مع شركة وابتك الامريكية لصيانة الجرارات الموردة من الشركة.
الورشة الجديدة
الورشة الجديدة

 

الجرارات امام الورشة
الجرارات امام الورشة

 

ورشجة الجرارات الامريكية
ورشة الجرارات الامريكية

 

الورشة من الداخل
الورشة من الداخل

 

الورشة
الورشة

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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