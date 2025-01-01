شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة قطارات جديدة تنضم للسكة الحديد بمساحة 9.5 فدان.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

انضمت ورشة جديدة للقطارات لهيئة السكة الحديد، حيث تختص هذه الورشة في صيانة جرارات GE التي شغلتها الهيئة مؤخرا ضمن أعمال التطوير التي نفذتها وزارة النقل بمنظومة السكة الحديد.

الورشة متخصصة في صيانة جرارات GE.

مقامة على مساحة 40 ألف متر مسطح 9.5 فدان بالشرابية.

نفذتها الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري.

الجمالون الرئيسي مساحته 10000 متر2 وبه 7 سكك و6 أوناش علوية.

تضم ورشة للعمرات الثقيلة مجهزة بالكامل وبها مخزن لقطع الغيار.

بها ورشتي الصيانة الخفيفة ومخرطة العجل الأرضية.

تضم منطقة تخزين الجرارت تتسع لـ 40 جرار.

المبني الإداري للورشة مقام على مساحة 1600 م٢.

تم إنشائها بالتعاون مع شركة وابتك الامريكية لصيانة الجرارات الموردة من الشركة.



الورشة الجديدة



الجرارات امام الورشة



ورشة الجرارات الامريكية



الورشة من الداخل