شكرا لقرائتكم خبر عن الفئات المستفيدة من زيادة الحد الأدنى والأقصى لمعاشات يناير 2025.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع غرفة عمليات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات يناير 2025 حيث أشارت إلى انتظام الصرف اليوم الأربعاء مع زيادة الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه، بدلاً من 10080 جنيها، كما تم زيادة الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهى خدمته ،اعتبارا من اليوم الأربعاء الموافق 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيها بدلاً من 1300 جنيه، كذلك رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 14500 جنيه، بدلاً من 12600 جنيه، اعتباراً من 1/1 /2025.

على جانب آخر يتيح بنك ناصر الاجتماعي اليوم الأربعاء صرف معاشات يناير 2025 من خلال فروع البنك المنتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية، والتى يبلغ عددها 98 فرعا، بجانب بطاقات الصراف الآلى "ATM" سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو عن طريق منظومة 123 التى تتيح الصرف ببطاقة بنك ناصر الاجتماعى من خلال ماكينات البنوك الأخرى أو من خلال فروع شركة فورى.