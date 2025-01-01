شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يوجه بوضع خطة لتشجير الطريق الدائرى والان مع تفاصيل الخبر

أجرى الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، جولة تفقدية بالطريق الدائرى بحيي المقطم والبساتين لمتابعة أعمال رفع الكفاءة الجارية به.

رافق محافظ القاهرة فى جولته، أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والمهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، والعميد وليد أبو النصر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، وعدد من قيادات المحافظة.

وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على وضع خطة لتشجير وزراعة الطريق الدائرى وتوفير مصادر مياه لرى هذه الزراعات والحفاظ عليها.

كما تفقد محافظ القاهرة نفق المشاة الرابط بين منطقة الزهراء والمقطم، وطالب بسرعة رفع كفاءته خاصة وأنه يخدم مجمع المدارس بالمنطقة تيسيرًا على الطلاب.

يذكر أن الطريق الدائري هو طريق حول القاهرة الكبرى أُنشئ بهدف ربط محافظات القاهرة الكبرى، وتخفيف التكدس المروري داخل القاهرة وضواحيها حيث تصل الحركة المرورية عليه إلى أكثر من 100 ألف سيارة/ يوم.



جولة المحافظ