شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس إدارة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بتشكيله الجديد، بحضور د.حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، ود.هاني عياد المدير التنفيذي للصندوق، والسادة أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

في بداية الاجتماع، رحب الوزير بتشكيل مجلس إدارة الصندوق الجديد، وهنأه بمناسبة العام الميلادي الجديد، معبرًا عن ثقته في أن المجلس سيواصل العمل الجاد لتعزيز مكانة الابتكار وريادة الأعمال، وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات تسهم في خدمة الاقتصاد الوطني، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تتماشى مع رؤية مصر 2030.

وثمن د.أيمن عاشور الدور الحيوي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في دعم الطلاب النابغين، والمبتكرين، والباحثين من خلال تمويل أفكارهم وتطويرها؛ مما يسهم في تحويلها إلى منتجات ذات جدوى اقتصادية، مشيدًا بالنجاح الكبير الذي حققه الصندوق بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تنظيم برنامج Genz 2024، الذي يعد من أضخم المسابقات الداعمة للأفكار الابتكارية لدى طلاب الجامعات والمعاهد المصرية، بتمويل يصل إلى 100 مليون جنيه، وذلك بفضل الدعم المتواصل من القيادة السياسية للمبتكرين ورواد الأعمال، داعيًا إلى ضرورة التوسع في هذا البرنامج والبناء على ما تحقق من إنجازات خلال النسخة القادمة.

وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال إنشاء نظام بيئي لدعم الابتكار وريادة الأعمال داخل الجامعات والمراكز البحثية؛ بهدف تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية، مؤكدًا أهمية دعم الأفكار المبتكرة وتحويلها إلى مشاريع ناجحة تسهم في خلق فرص عمل، وتقليل البطالة، مشيرًا إلى ضرورة وضع خطة لسد الفجوات بين الاختراعات والابتكارات المقدمة لتحقيق التنسيق والتكامل للوصول إلى ابتكارات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، مع إعطاء الأولوية للابتكارات التي تخدم الصناعة المصرية، مؤكدًا أهمية مشاركة الصندوق في المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" التي تركز على مواجهة التحديات التنموية في مجالات مختلفة، وتعمل على مستوى الأقاليم السبعة في مصر.



كما وجه د.أيمن عاشور بتكثيف الحملات التعريفية بمشروعات وأنشطة الصندوق، مع توضيح سبل وطرق التقديم للطلاب، والخريجين والباحثين؛ بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الطلاب والباحثين للاستفادة من خدماته.

• ناقش المجلس أبرز البرامج والأنشطة التي نفذها الصندوق خلال عام 2024، والأنشطة المخطط لها خلال العام الجديد 2025، بالإضافة إلى إستراتيجية الصندوق حتى عام 2030، التي تستهدف الطلاب في التعليم الجامعي وما قبل الجامعي، بالإضافة إلى رواد الأعمال والباحثين، وتتضمن الإستراتيجية عددًا من المحاور، منها تعزيز بيئة الابتكار في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، ودعم ريادة الأعمال بين الطلاب والخريجين، وتعزيز التعاون بين الجامعات والصناعة، واستكشاف ودعم النوابغ، بالإضافة إلى الاستثمار في الشركات الناشئة والتعاون الدولي، بما يسهم في حل التحديات المجتمعية والوطنية، ودفع النمو الاقتصادي المستدام.

• استعرض المجلس تفاصيل برنامج Genz 2024 الذي شمل تأهيل 120 فريقًا طلابيًّا من 91 جامعة على مستوى الأقاليم الجغرافية في مسابقة أوليمبياد الشركات الناشئة، حيث تم إقامة تصفيات إقليمية بمشاركة 220 فريقًا، وتأهل 117 فريقًا للمعسكر الختامي بجامعة الجلالة، كما تم تنفيذ برنامج Dolphin Tank لتأهيل 55 فريقًا لتصوير حلقات برنامج Genz وحصل خلالها 53 فريقًا على فرصة دعم احتضان واستثمار.

وافق المجلس على عدد من الموضوعات، منها:

1. اعتماد إستراتيجية الصندوق الجديدة، والتي تتوافق مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ورؤية مصر 2030.

2. إطلاق مسابقة على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية لتصميم شعار جديد لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ؛ بهدف إضفاء هوية مميزة ومتجددة للصندوق تعكس رؤيته وأهدافه في دعم الابتكار والبحث العلمي.

3. دعم الصندوق للجامعات المصرية المشاركة في مسابقة الغواصات البحرية ذات التحكم عن بعد.

4. تنظيم الصندوق لمسابقة رالي السيارات الكهربائية الدولية في نسختها القادمة، بمشاركة جامعات مصرية وإقليمية ودولية.

5. مشاركة ودعم الصندوق للهاكاثون السنوي للابتكار الذي ستنظمه جامعة بنها في فبراير 2025 تحت شعار "تطبيقات الذكاء الاصطناعي مستقبل مصر الرقمي".

• وتمت إحاطة المجلس بأهم القرارات وبروتوكولات التعاون التي قام بها الصندوق خلال الفترة الماضية، وكذا القرار الوزاري الصادر بنقل تبعية برامج دعم وتمويل ورعاية المبتكرين ورواد الأعمال التي تهدف إلى تلقي أفكارهم الابتكارية، وتحويل تلك الأفكار إلى منتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا إلى صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

حضر الاجتماع، د.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود.عمرو علام مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والوكيل الدائم للوزارة، ود.أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجى والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والقائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، ود.ولاء شتا الرئيس التنفيذى لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والعميد محمد عبدالخالق السيد ممثل إدارة البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة، والنائب علاء الدين مصطفى عضو مجلس الشيوخ، ود.جينا الفقي القائم بعمل رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والمستشار باسل محرم المستشار القانوني للصندوق، ود.وئام محمود مدير العلاقات المؤسسية بالصندوق، ود.محمد البيسي مدير الإستراتيجيات بالصندوق، ود.أمل نصرالدين مدير البرامج والمسابقات بالصندوق، ود.نانسي نجيب مدير المكتب الفني بالصندوق، وعدد من قيادات الصندوق الإدارية والفنية والمالية.