شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 2024.. مناسبات كنسية وكتب جديدة للبابا تواضروس خلال عام والان مع تفاصيل الخبر

في عام 2024، شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية حصاداً غنياً بالفعاليات الروحية والثقافية، تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وفي التقرير التالي نستعرض اللقاءات الرعوية التي شهدها البابا خلال تلك الفترة، والمناسبات الكنسية، بالإضافة إلى الكتب الجديدة لقداسته، حسب الصفحة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

كتب جديدة:- كنت فتى والآن...- الأسقف والكاهن مفاهيم رعوية.- الروحانية. مناسبات كنسية:- صلاة أول قداس في المقر الجديد للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بـ "مثلث الأمل".- صلاة عيد الميلاد المجيد.- صلاة عيد الغطاس بالإسكندرية.- صلاة عيد القيامة.- تطيب رفات القديس الأنبا بيشوي بديره في وادي النطرون.- قداس اليوبيل الذهبي لكنيسة القديسين جوارجيوس والأنبا أنطونيوس بالنزهة. لقاءات رعوية:- لقاء رهبان الأديرة القبطية.- لقاء مجمع كهنة طنطا.- لقاء مجمع كهنة ببا والفشن.- لقاء مجمع كهنة باريس وشمالي فرنسا عبر زووم.- لقاء كهنة "نورث كارولينا" عبر زووم.- لقاء شباب أمريكا الشمالية عبر زووم.- لقاء مجمع كهنة إيبارشية ديرمواس.- لقاء كهنة المعادي ومصر القديمة.- لقاء زوجات كهنة الإسكندرية المتنيحين.