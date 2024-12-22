شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى مناعة: لا تقلقوا لا يوجد متحور جديد لكورونا والمنتشر دور برد شديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أمجد الحداد استشارى ورئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنه لا يوجد تحورات جديدة لفيروس كورونا منتشر حاليا، وأخر متحور كان من حوالى 5 شهور، ومنظمة الصحة العالمية أكدت انه سيكون المتحور السائد في الفترة المقبلة.

وأضاف، إن المتحورات الخاصة بفيروس كورونا تظهر بشكل مستمر، موضحا أنه على مدار العامين الماضيين هناك تحورات تحدث لفيروس كورونا والمتحور الموجود حاليا ليس وليد اللحظة، لكنه متحور موجود منذ أواخر شهر يوليو.

وأشار إلى أن الناس أشاعوا أن هناك متحورا جديدا لأن هناك أدوار برد منتشرة وشديدة، كما تنتشر أيضا أنفلونزا النوروفيروس، والفيروس المخلوى التنفسى، بالإضافة الى كورونا، موضحا، إنه يجب عدم القلق لأن هذه الفترة من شهر 11 وشهر 12 تنتشر أدوار البرد بشكل شديد، ولكن يجب اتباع الإجراءات الوقائية لمنع العدوى.

وأوضح، إن الانفلونزا منتشرة حاليا، وهو فصل انتشار فيروس الانفلونزا في نفس التوقيت، بالإضافة الى تفشى أدوار البرد في هذه الفترة من العام ، مضيفا، إنه لا نستطيع أن نجزم أن هناك تحورا جديدا موضحا، إن وزارة الصحة نفت وجود متحور جديد.

وأشار، إلى أن 80% من هذه الفيروسات متشابهة في الأعراض، مؤكدا انه لا يمكن عمل مسحات حاليا لان المسحات لها بروتوكول خاص لكبار السن وأصحاب الأمراض الخاصة، ولكن بقية الأشخاص مصابين باما بادوار برد أو أنفلونزا وهي أمراض تنفسية علوية وتتشابه مع بعضها البعض، ولذلك لا نحتاج الى بروتوكول مخصوص لعلاجها، بل كل ما تحتاجة هو

اتباع الآتى عند الإصابة:

الالتزام بالراحة، وتناول فيتامين سى، والاهتمام بشرب السوائل والتهوية الجيدة، مشيرا إلى أن لقاح الأنفلونزا هو لقاح مهم جدا في هذه الفترة لان الأنفلونزا تعتبر من أشرس الفيروسات التنفسية حتى الآنن ويجب اتباع الإجراءات الوقائية مثل غسل الايدى وارتداء الكمامة عند الإصابة بالعدوى ويجب اتباع الاجراءت الوقاية من التغذية الصحية، والراحة وتناول السوائل والراحة والتهوية عند الإصابة بدور البرد أو الانفلونزا.