شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بشمال فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

ذكرت وسائل إعلام فرنسية، السبت، نقلًا عن مصادر أمنية أن اثنين من قوات الأمن ومهاجرين اثنين لقوا حتفهم في إطلاق نار في لون بلاج بالقرب من مدينة دنكيرك في شمال البلاد، حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وقالت وسائل الإعلام إن شابًا يبلغ من العمر 22 عامًا سلم نفسه للسلطات معترفًا بإطلاق النار وقتله أيضًا شخصًا خامسًا في بلدة قريبة في وقت سابق.