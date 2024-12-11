شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: نؤكد أهمية وحدة الأراضى السورية والحفاظ على مؤسسات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، تعليقاً على التداعيات التى حدثت فى سوريا، إن كل اهتمام مصر هو وحدة الأراضي السورية والحفاظ على مؤسسات الدولة.



وأشار فى مؤتمر صحفى، إلى أن مجموعة الزيارات الهامة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ركزت على دفع العلاقات الاقتصادية.