شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد طلاب جامعة حلوان: برنامج لتعريز الهوية المصرية ممزوجة بهوية الجامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الطالبة إيمان أشرف نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان، إن الاتحاد الطلابى له دورهام ولدينا قناعة فى اتحاد الجامعة بأن يكون شعارنا "أنت مش المنصب وأنت بتخدم دوره" وسنعمل على تنمية الروح داخل الاتحاد، مشيرة إلى أن لديها برنامج حول تعزيز الهوية المصرية وتكون ممزوجة بالهوية البصرية لجامعة حلوان.

وأشارت الطالبة إيمان أشرف فى تصريحات لـ"الخليج 365" إلى أنه انطلاقا من استراتيجة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من كليات الجامعة سنعمل على تعميق هذه الفكرة بيحث تقوم كل كلية بدورها فى هذا الشأن من خلال انتاج الكليات لمتطلبات الاتحاد والجامعة.

وأكدت على دعم الانشطة الطلابية بخطة طموحة خلال العام الجامعى وهى أنشطة المسرح والأنشطة الرياضية بالإضافة إلى إيجاد مسار فى الأنشطة للطلاب ذوى الإعاقة.