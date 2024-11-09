أخبار مصر.. الحكومة تنفى زيادة أسعار خدمات الإسعاف الطارئة بالحوادث

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن الأجزاء التى أدى فيها طلاب صفوف النقل امتحان شهر أكتوبر الماضى وأيضا أجزاء المنهج التى سوف يمتحن فيها طلاب النقل اختبار شهر نوفمبر الجارى المقرر له نهاية هذا الشهر، سوف يؤدى فيها الطالب امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول، والمقرر أن ينطلق نهاية ديسمبر وبداية يناير المقبل، موضحة أن أجزاء المنهج بامتحانات الشهر مستمرة مع الطالب حتى يتم تقييمه فيها باختبار الفصل الدراسي الأول ومن ثم لا يجب على الطالب تركها بعد امتحان الشهر بل يتم المراجعة عليها سواء من خلال الطالب أو المعلم بالفصل.