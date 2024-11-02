شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يستهدف أطفالا بالقنابل أثناء تطعيمهم ضد شلل الأطفال فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن قوات الاحتلال ألقت قنبلة على عيادة تشهد حملة تطعيم لشلل الأطفال شمال مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة 3 أطفال.

وذكرا الوكالة نقلا عن مسعفين، قولهم إن ثلاثة أطفال جرحى وصلوا الى المستشفى المعمداني في مدينة غزة، جراء إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية "كواد كوبتر" قنبلة على مجموعة من الأطفال داخل أسوار عيادة الشيخ رضوان التي تشهد حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وانطلقت اليوم "السبت"،المرحلة الثالثة من الجولة الثانية، ضمن الحملة الطارئة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال "تحت سن 10 سنوات" في مدينة غزة.



وبدأ مئات الأطفال بالتوجه إلى مراكز التطعيم بمناطق مختلفة بمدينة غزة، لتلقي الجرعة الثانية من التطعيم،وفي مناطق عديدة بالقطاع، انتشرت نقاط التطعيم وشهدت إقبالا من المواطنين، رغم المخاوف من الإصابة بأي قصف إسرائيلي عشوائي ، بحسب وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".