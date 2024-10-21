بناء وسيارات مُقطعة بحرم الطريق.. الداخلية تغلق 5 محال مخالفة بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات على موقع "فيسبوك" بشأن قيام بعض أصحاب المحلات التجارية "قطع غيار السيارات" بالبناء بحرم الطريق بشارع صقر قريش - مدينة نصر بالقاهرة ووضع أجزاء سيارات أسفل العقارات المجاورة لهم.

ووجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية عدة حملات استهدفت المنطقة محل الشكوى.

وأسفرت جهود الحملات عن رفع الإشغالات وغلق وتشميع 5 محلات لقطع غيار السيارات لإدارتهم بدون ترخيص وإزالة أسباب الشكوى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين والمخالفات، وجارى استمرار الحملات الأمنية.