شكرا لقرائتكم خبر عن تأثير "تمر الهجليج" كعلاج محتمل للسكرى بحث يفوز بجائزة جامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

حصلت الدكتورة عبير سيد فريد من قسم الفيزياء بكلية التربية على جائزة الأستاذة الدكتورة لطيفة الحوطي لأفضل بحث منفرد مقدم من أستاذ مساعد في الفيزياء لعام 2023، ويأتى ذلك حرصًا من جامعة عين شمس على دعم وتشجيع أعضاء هيئة التدريس للمنافسة فى مجال الجوائز الأكاديمية والبحثية، وتقديرًا للجهود المتميزة المبذولة في البحث العلمى.

ونالت الدكتورة نجلاء مصطفى محمد إسماعيل من قسم الفيزياء بكلية البنات جائزة الدكتور حسين أبو ليلة لأفضل بحث منفرد مقدم من مدرس فى نفس المجال للعام ذاته.

وقد تم اعتماد الجوائز من قبل مجلس الجامعة بتاريخ 29 يوليو 2024، تأكيدًا لالتزام الجامعة بتعزيز التفوق الأكاديمى وتشجيع الباحثين على تقديم إسهامات رائدة فى مختلف المجالات العلمية.

ويتقدم الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومكتب الجوائز بالجامعة بالتهنئة للفائزين، مع التأكيد على استمرار دعم الجامعة لجميع شباب الباحثين والفائزين، وتحفيزهم على تقديم أبحاث متميزة تسهم في تطوير العلوم والمعرفة.

تكمن أهمية بحث الدكتورة عبير في تحليل خصائص المواد الزجاجية باستخدام طريقة DTA، مما يسهم في فهم ديناميكيات التبلور وتطوير تطبيقات جديدة في مجالات الإلكترونيات والمواد المتقدمة.

بينما تبرز أهمية بحث الدكتورة نجلاء في تأثير فاكهة تمر الهجليج كعلاج محتمل لداء السكري، حيث تسلط الضوء على خصائصها البيوفيزيائية وتأثيراتها الإيجابية على كريات الدم الحمراء. تمثل هذه الأبحاث خطوات هامة نحو تعزيز استخدام النباتات الطبية في العلاج، مما يفتح آفاقًا جديدة للبحث في مجال الوقاية من الأمراض المزمنة وتحسين جودة الحياة.

وتعكس الجوائز الممنوحة التزام الجامعة بدعم الباحثين المتميزين وتحفيزهم على تقديم إسهامات قيمة في مجالات العلوم والمعرفة، مما يفتح آفاقًا جديدة للتقدم العلمي في المستقبل ويحقق رسالة الجامعة.