شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال: عمال مصر مستمرون فى دعم بلدهم وقيادتها السياسية لاستكمال التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن مصر لن تنسي أبدا أبطالها البواسل وشهدائها وكل من ضحى بروحه ونفسه فداءًا لأرض مصر في معركة الكرامة، فبفضلهم تم الحفاظ على أرض ومستقبل الوطن حتى يومنا هذا.

وأضاف رئيس عمال مصر، خلال احتفالية النقابة العامة للعاملين بالبترول بذكرى انتصارات أكتوبر،: أن مصر على مدار تاريخها في مختلف المعارك والحروب والأزمات والمحن لم تنس شهدائها أبداً بل ظلت ذكراهم خالدة في أذهان المصريين، كما أن عمال مصر كانوا يواصلون العمل ليل نهار، للوقوف بجانب بلدهم في حرب العزة والكرامة، ومن هنا نؤكد علي استمرار دعم عمال مصر لبلدهم ولقيادتهم السياسية واستكمال مسيرة التنمية والإصلاح.

فيما بعث المحاسب عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، برقية تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن عمال البترول خلف القيادة السياسية ومؤيدة لكافة قراراتها بسواعد تبني من اجل العبور الى الجمهورية الجديدة و تحقيق حياة كريمة، وقال: إن نصر أكتوبر فخرا لمصر، والمصريين نصرا وهبه الله على ايدى رجال هم فى رباط الى يوم الدين فتحية فخر واعزاز للقوات المسلحة المصرية حامية الارض والعرض على مر العصور.

وتابع صابر، أن من دواعي الفخر أن يكون لعمال مصر دورا أساسيا معاونا للقوات المسلحة المصرية فى التجهيزات والانشاءات لـ حرب أكتوبر، يدا بيد مع جنودها وأبطالها مستكملين بعد النصر مسيرتها نحو بناء وطنها الجديد بكل فخر وعزة، واليوم وان اختلفت أساليب الحروب ولم تقتصر على العسكرية أو المواجهة بل امتدت الى حروب فكرية اقتصادية جميع اهدافها النيل من وطننا الحبيب.

وتحدث رئيس نقابة البترول لجميع العمال قائلا: علينا دور كبير في الدفاع عن الوطن بنشر الوعي بين العمال ومجابهة الأفكار الهدامة وحث العمال على زيادة الانتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتي وهو سلاح هذه المرحلة لردع الحرب الاقتصادية فلنحيي جميعا روح أكتوبر ونزيد انتاجنا لنملك قوتنا ونواجه عدونا وكلنا ثقة في عمالنا، فكما استطاع جيش مصر وشرطتها القضاء على الأرهاب وحماية حدودها سننتصر بأمر الله على اعدائنا وسنعبر خلف قائدنا نحو مستقبل افضل و باهر لجمهوريتنا الجديدة .