شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار عبد الراضى صديق يستقبل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المستشار عبد الراضي صديِقّ رئيس هيئة النيابة الإدارية اليوم، الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

جاء ذلك في حضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبدالعال - مدير إدارة النيابات، والمستشار ساهر أنور مدير وحدة شئون المقر والديوان العام، والمستشار أيمن فؤاد - الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، المستشار أحمد عبدالبديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.

وقد صاحب الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلال الزيارة، وفداً ضم كلاً من: المستشار محمد العابد نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لرئيس الجهاز، ورشا سلطان رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، والدكتور إسماعيل العادلي باحث بالإدارة المركزية للشئون القانونية، ومحمود عبدالظاهر باحث أول بالإدارة المركزية للشكاوى والتفتيش وخدمة المواطنين.

شهد اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين النيابة الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفتح آفاق أوسع للتعاون الثنائي المشترك في مختلف المجالات؛ بما يحقق تطلعات الجانبين.