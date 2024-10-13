أخبار مصر.. غدا طقس حار نهارا وشبورة كثيفة والعظمى بالقاهرة 32 درجة

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين 14 أكتوبر 2024، طقسا معتدلا فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر، حار نهاراً على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر تضع المياه على رأس أولوياتها، حيث يعتبر نهر النيل تحديدا، قضية ترتبط بحياة الشعب المصري وبقائه، كونه يشكل المصدر الرئيسي للمياه في بلادنا، بنسبة تتجاوز "98%"، ولذلك فإن الحفاظ على هذا المورد الحيوى، هو مسألة وجود.. تتطلب التزاما سياسيا دؤوبًا وجهودا دبلوماسية، وتعاونا مع الدول الشقيقة لضمان تحقيق الأهداف المشتركة. أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، أنه تم استثمار 10 مليارات دولار خلال آخر 5 سنوات لتعزيز كفاءة نظام المياه في مصر. رئيس الوزراء: استثمار 10 مليارات دولار فى آخر 5 سنوات لتعزيز كفاءة نظام الماء

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن العاصمة الإدارية واحدة من ضمن مدن الجيل الرابع ، موضحا أنه من المتوقع حضور أكثر من 20 ألف مشارك خلال فعاليات استضافة مصر للمنتدى الحضرى العالمى.

أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، أن المخاطر الناجمة عن التحركات المنفردة والأحادية التي لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار المشتركة ومن أبرزها السد الإثيوبي الذي تم البدء في بنائه منذ 13 عاما على نهر النيل دون أي تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة أو التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئة على الدول المجاورة بما يعد انتهاكا لمبادئ القانون الدولي. قال السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن مصر تتمسك بحقها المشروع في اتخاذ التدابير كافة التي يكفلها ميثاق الأمم المتحدة للحفاظ على المقدرات والمصالح الوجودية لشعبها في حالة وقوع الضرر. قالت "أنا كلوديا روسباخ" وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لـ un-habitat، إنها لمست التطوير العمرانى الذى حدث بالقاهرة خاصة فى مجال التعامل مع المناطق العشوائية . أوضح الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا في تقرير قدمه للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي خروج كافة مصابي حادث قطار المنيا من مستشفى المنيا الجامعي، بعد تحسن حالتهم جميعًا، وتقديم كل أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لهم، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان. أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه بالتواصل مع شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، تبين عدم وجود أية أزمات من الدقيق استخراج 72%، وأن هناك طاقات كبيرة للطحن بشركات المطاحن للدقيق استخراج 72% ، وأن الكميات التي يتم تصديرها سواء للسودان أو لأي دول أخرى تكون بأحجام قليلة جدا وغير مؤثرة في كميات الدقيق استخراج 72% المتاحة في السوق المحلي المصري. وزارة التموين: توفير كميات كبيرة من الدقيق استخراج 72% ولا يوجد أزمة فى الطحن التعليم العالي تعلن خروج كل المصابين بحادث القطار من مستشفى المنيا الجامعي "هابيتات": القاهرة مدينة التاريخ العريق ولمست التطوير العمرانى ‫وزير الخارجية: مصر تتمسك بحقها المشروع فى الحفاظ على مقدرات ومصالح شعبها أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بتشكيل فريق تحقيق برئاسة السيد المستشار المحامي العام لنيابة جنوب المنيا الكلية، لمباشرة إجراءات التحقيق في واقعة تصادم قطاريْن بمحافظة المنيا. كامل الوزير: إحالة كل المتسببين فى حادث قطارى المنيا إلى النيابة العامة أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وصول إجمالي عدد الخدمات التي قدمتها مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» منذ انطلاقها لـ46 مليونا و646 ألفا و498 خدمة. وزير الإسكان: طرح 70 ألف وحدة سكنية منها 60 ألفا لمحدودى الدخل خلال شهر وزير الصحة يعلن وصول عدد خدمات المبادرة الرئاسية «بداية» لـ46.6 مليون خدمة وزارة التعليم تحدد إجراءات صرف مقابل الحصص الدراسية للعاملين بالمدارس كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (3-4) درجة اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل 15 أكتوبر. طالب الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، دول حوض النيل الموقعة على الاتفاقية الإطارية «عنتيبي» بمراجعة موقفها والعودة مرة أخرى للنقاش حول التعاون بين الدول بما لا يحقق ضررا لأى من دول النهر. ‫وزير الري: نرفض اتفاقية "عنتيبي" ولا نسمح بالتنازل عن متر واحد من مياه النيل قال إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك سنقوم اليوم بحملة تفتيشية مكونة من 40 مأمور ضبط قضائي للتأكد من توافر الـ 7 سلع الاستراتيجية بالإسماعيلية، وتواجدها على الرف بالأسواق والمحال والسلاسل التجارية والتأكد من عدم البيع بأعلى من السعر. جهاز حماية المستهلك: حملات رقابية يوميا لعدم البيع بأزيد من السعر المعلن ارتفع سعر الذهب في مصر ليقترب من كسر حاجز 3600 جنيه لعيار الذهب 21 وهو الأكثر تداولاً في الأسواق، حيث يسجل الآن 3595 جنيهًا بدون إضافة مصنعية، ليستهدف الذهب تجاوز المستوى المهم 3600 جنيه. عيار 24 يسجل 4103 جنيها. عيار 21 يسجل 3595 جنيهًا. عيار 18 يسجل 3077 جنيها. عيار 14 يسجل 2393 جنيها. الجنيه الذهب 28720 جنيها. سعر الذهب يقترب من 3600 جنيه لعيار 21 رغم الإجازة الأسبوعية هيئة الأرصاد: انخفاض الحرارة بقيم تصل لـ4 درجات من الثلاثاء المقبل النائب العام يأمر بالتحقيق فى واقعة تصادم قطارين بمحافظة المنيا

الرئيس السيسى: قضية المياه أولوية.. ونهر النيل يرتبط ببقاء الشعب المصرىمدبولى: أكثر من 20 ألف مشارك بفعاليات استضافة مصر للمنتدى الحضرى العالمىمدبولى: بناء السد الإثيوبى تم دون تشاور أو دراسات كافية وينتهك القانون الدولىغدا طقس حار نهارا وشبورة كثيفة على بعض المناطق والعظمى بالقاهرة 32 درجة