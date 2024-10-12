لا نية للصلح نهائيًا.. فرد أمن الشيخ زايد يكشف تفاصيل شكوى إمام عاشور ضده | صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

قال عبدالله مصطفى، فرد أمن مول الشيخ زايد، والذي يتهم لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، أن اللاعب تقديم بشكوى جديدة ضده في نقابة المحامين، وأنه أغلق جميع الطرق للتصالح الودي.

وتابع "عبدالله رمضان" في تصريحات لـ"الخليج 365"، اليوم السبت، أنه تم استبعاده من عمله كمشرف أمن في المول، عقب حدوث الواقعة، والآن يعمل كمحامي حر، وتقديم اللاعب شكوى ضده في نقابة المحامين، اعتبره ملاحقة له في عمله الجديد للضغط عليه.

كانت النيابة العامة بالشيخ زايد، أحالت إمام عاشور لاعب النادي الأهلي إلى محكمة الجنح؛ بتهمة ضرب فرد أمن بمول أركان بالشيخ زايد.

وقررت إخلاء سبيل إمام عاشور بكفالة 5 آلاف جنيه، عقب التحقيق معه في اتهامه بالتعدي على فرد أمن في مول تجاري شهير بمدينة الشيخ زايد، بعد استدعائه واستجوابه من قبل محقق النيابة، وأنكر تهمة التعدي بالضرب على المجني عليه، وأكد أنه تلقى اتصالا هاتفيا من زوجته أفادت فيه بتعرضها للمضايقة من قبل المجني عليه، وتحفظت النيابة على الكاميرات التي رصدت تفاصيل الواقعة، وأصدرت قرارها السابق.