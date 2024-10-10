ليلة سقوط 4 من تجار الصنف بصفقة حشيش وهيروين في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاطف مراد:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من الإطاحة بعدة عناصر إجرامية متورطة في حيازة وترويج مواد مخدرة بقيمة تتجاوز 4.5 مليون جنيه في محافظة الإسكندرية.

بدأت العملية برصد نشاط مشبوه لعدد من العناصر المتخصصة في تجارة المخدرات، حيث تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية هذه التحركات. وأثبتت التحريات أن هؤلاء الأفراد يستخدمون محافظة الإسكندرية كنقطة لترويج المواد المخدرة.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، ألقت القوات القبض على عدة متهمين معروفين لدى الشرطة بمعلومات جنائية سابقة، كان بينهم، عاطل تم ضبطه في نطاق قسم شرطة أول العامرية بحوزته 25 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش، عاطل آخر في دائرة قسم شرطة ثان العامرية بحوزته 25 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش، عاطل ثالث في دائرة قسم شرطة أول العامرية بحوزته 6 كيلوجرامات من مخدر الحشيش، عاطل رابع في دائرة قسم شرطة ثان العامرية بحوزته 500 جرام من مخدر الهيروين.

تُقدر القيمة المالية لهذه الكميات المضبوطة بأكثر من 4.5 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وتُجرى حاليًا التحقيقات من قبل النيابة العامة.