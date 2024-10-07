شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف خطوات مهمة لعلاج السمنة عند الأطفال × إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام الإثنين، 07 أكتوبر 2024 10:23 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان عن سلسلة من الخطوات الخاصة بـ علاج السمنة عند الأطفال والتى تتضمن :- ١- تغيير السلوك الغذائي للطفل لسلوك غذائي صحي ٢- تقليل تناول الحلوى ٣- تناول وجبات صحية خفيفة مثل الزبادي والفاكهة ٤- تجنب تناول الطعام أمام التليفزيون - ٥- تقليل شرب العصائر المعلبة ٦- تقليل تناول المقرمشات ٧- تقليل تناول الأطعمة المعدة بالدهون المهدرجة خارج المنزل ٨- الاهتمام بممارسة الرياضة

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