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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف خطوات مهمة لعلاج السمنة عند الأطفال × إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالإثنين، 07 أكتوبر 2024 10:23 ص
كشفت وزارة الصحة والسكان عن سلسلة من الخطوات الخاصة بـ علاج السمنة عند الأطفال والتى تتضمن :-
١- تغيير السلوك الغذائي للطفل لسلوك غذائي صحي
٢- تقليل تناول الحلوى
٣- تناول وجبات صحية خفيفة مثل الزبادي والفاكهة
٤- تجنب تناول الطعام أمام التليفزيون -
٥- تقليل شرب العصائر المعلبة
٦- تقليل تناول المقرمشات
٧- تقليل تناول الأطعمة المعدة بالدهون المهدرجة خارج المنزل
٨- الاهتمام بممارسة الرياضة
إنفوجراف
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