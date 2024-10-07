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وزارة الصحة تكشف خطوات مهمة لعلاج السمنة عند الأطفال × إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الإثنين، 07 أكتوبر 2024 10:23 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان عن سلسلة من الخطوات الخاصة بـ علاج السمنة عند الأطفال والتى تتضمن :-

١- تغيير السلوك الغذائي للطفل لسلوك غذائي صحي

٢- تقليل تناول الحلوى

٣- تناول وجبات صحية خفيفة مثل الزبادي والفاكهة

٤- تجنب تناول الطعام أمام التليفزيون -

٥- تقليل شرب العصائر المعلبة

٦- تقليل تناول المقرمشات

٧- تقليل تناول الأطعمة المعدة بالدهون المهدرجة خارج المنزل

٨- الاهتمام بممارسة


إنفوجراف

 

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