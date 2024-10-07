شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرى: الانتهاء من 338 عمرة لمحطات الميكانيكا والكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لاستعراض استعدادات مصلحة الميكانيكا والكهرباء للموسم الشتوى لعام 2024، وموسم أقصى الاحتياجات لعام 2025.

وأشار سويلم إلى أن الإجراءات التى قامت بها مصلحة الميكانيكا والكهرباء بكافة المحطات على مستوى الجمهورية، أسهمت مع باقى الإجراءات التى قامت بها أجهزة الوزارة الاخرى فى تحسين منظومة إدارة وتوزيع المياه وضمان استيفاء الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين خلال فترة أقصى الإحتياجات الماضية .

وإستعرض سويلم ما تم خلال الفترة الماضية من أعمال صيانة وإحلال لمحطات الرفع بمختلف المحافظات، حيث تم الاستلام الابتدائى ل (23) محرك كهربائى لمحطات المصلحة، وتم إصدار أمر إسناد لتوريد مواسير ومستلزمات لوحدات الطوارئ بمراكز الطوارئ، واصدار أمر الإسناد لتوريد وتركيب (25) صندوق تروس لمحطات المصلحة وجارى الإنتهاء من تركيب جميع الصناديق خلال شهر أكتوبر الجارى، وتم اسناد توريد وتركيب (4) ماكينات تنظيف شبك أعشاب لمحطات مصرف 4 والنصر 2 والبطس الجديدة، وتم الإنتهاء من تركيب ماكينة تنظيف شبك أعشاب لمحطة البطس الجديدة، واصدار أمر اسناد لعملية توريد وتركيب 11 محرك كهربائى، وإصدار أمر الإسناد لتوريد 18 وحدة طوارئ أفقية لتدعيم مراكز الطوارئ .

كما تم الانتهاء من البرنامج الزمنى للعمرات الدورية بعدد 338 عمرة على مستوى الجمهورية، ومن المخطط تنفيذ 200 عمرة أخرى قبل موسم أقصى الاحتياجات .

ووجه سويلم بإستمرار المجهودات المبذولة من أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء فى تنفيذ برنامج الصيانة الدورية للمحطات بكل دقة وتوفير الموارد اللازمة لذلك لضمان أداء المحطات لدورها الحيوى فى منظومة الرى والصرف .

كما وجه بإستغلال الإمكانيات المتوفرة بورش مصلحة الميكانيكا والكهرباء للتوسع فى تصنيع قطع الغيار الميكانيكية اللازمة لعمل العمرات لوحدات الطلمبات .

كما تم إستعراض موقف أعمال إنشاء وتأهيل خطوط التغذية الكهربائية لمحطات الرفع سواء التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية أو المقرر تنفيذها قريبا، حيث وجه الدكتور سويلم بإستمرار التنسيق مع أجهزة وزارة الكهرباء لضمان إستقرار التغذية الكهربائية للمحطات وضمان التشغيل الآمن لها من خلال تأهيل خطوط التغذية الكهربائية وإنشاء خطوط احتياطية لمحطات الرفع .

جدير بالذكر أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء أقامت استثمارات بمبلغ يقارب ال 600 مليون جنيه بالإضافة إلى ١٢٠ مليون جنيه تمثل ما تم انفاقه على أعمال الصيانة والعمرات خلال العام المالى 2023 / 2024، والمصلحة تمثل ركيزة أساسية فى أعمال رفع التصرفات المائية عبر إدارة وتشغيل 598 محطة طلمبات على مستوى الجمهورية عبارة عن ( 439 محطة طلمبات لخدمة شبكة الرى – 104 محطة طلمبات لخدمة شبكة الصرف – (55) محطة طلمبات خلط لإعادة إستخدام المياه ) بالإضافة لمحطات معالجه مياة الصرف الزراعى ( الدلتا الجديدة - بحر البقر - المحسمة ).