شكرا لقرائتكم خبر عن الأوراق المطلوبة لاستخراج طلب توثيق شهادات الميلاد والوفاة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت: سارة وائلالإثنين، 07 أكتوبر 2024 04:00 ص
كشفت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي عن الأوراق المطلوبة لاستخراج طلب توثيق شهادات الميلاد والوفاة لمواليد مصر، ويستخرج الطلب من مكاتب الصحة، و ينشر الخليج 365 المستندات المطلبوبة وعنواين مكاتب الصحة في السطور التالية:المستندات المطلوبة:
أصل الشهادة المطلوب توثيقها (الميلاد/الوفاة) المستخرجة من مكاتب الصحة معتمدة من مديرية الشؤون الصحية التابع لها مكتب الصحة.شروط الحصول على الخدمة:
• أحضار المستندات المطلوبة.
• أن يحضر الشخص طالب الخدمة بنفسه او أحد اقارب الدرجة الاولي او مفوض من السفارة الى ادارة التراخيص الطبية.
• مصاريف الخدمة 20 جنيهًا
• ش أحمد عرابي المهندسين.
• سور حديقة الميرلاند -مصر الجديدة القاهرة.
• الغرفة التجارية بالجيزة ميدان الجيزة.
• عمارة الأوقاف سان استيفانو الدور الثانى الإسكندرية.
• خلف ديوان عام محافظة البحيرة دمنهور.
• مبنى مجلس مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.
• ديوان عام محافظة كفر الشيخ.
• مركز طلخا بمحافظة الدقهلية.
• مدينة الحجاج بمحافظة السويس.
• مجمع خدمات الاستثمار - برج قرطبة.
• مقر الغرف التجارية بجوار محافظة بور سعيد.
• ش عبد السلام عارف بجوار الشرطة العسكرية بنى سويف.
• مبنى مجلس مدينة مبارك محافظة أسيوط.
• مبنى الحزب الوطنى ميدان المحطة محافظة أسوان.
• مقر جامعة أسيوط.
• مبنى الهيئة العامة للاستثمار بسوهاج.
• مجمع الاستثمار بالعامرية.
• الأكاديمية البحرية بأبى قير.
• مبنى ديوان عام محافظة الغربية.
• مجمع المصالح الحكومية بمدينة الطور.
• شارع صلاح سالم - مبنى هيئة الاستثمار.
• نادي 6 أكتوبر الرياضي.
• الغرفة التجارية ببنها.
• الترجمان جروب - ميناء القاهرة البرى.
• مبنى مديرية الإسكان - سموحة – الإسكندرية.
• كورنيش النيل شبين الكوم بجوار المركز الاعلامى.
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