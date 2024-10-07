شكرا لقرائتكم خبر عن الأوراق المطلوبة لاستخراج طلب توثيق شهادات الميلاد والوفاة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي عن الأوراق المطلوبة لاستخراج طلب توثيق شهادات الميلاد والوفاة لمواليد مصر، ويستخرج الطلب من مكاتب الصحة، و ينشر الخليج 365 المستندات المطلبوبة وعنواين مكاتب الصحة في السطور التالية:

المستندات المطلوبة:

أصل الشهادة المطلوب توثيقها (الميلاد/الوفاة) المستخرجة من مكاتب الصحة معتمدة من مديرية الشؤون الصحية التابع لها مكتب الصحة.

شروط الحصول على الخدمة:

• أحضار المستندات المطلوبة.

• أن يحضر الشخص طالب الخدمة بنفسه او أحد اقارب الدرجة الاولي او مفوض من السفارة الى ادارة التراخيص الطبية.

• مصاريف الخدمة 20 جنيهًا

عنواين مكاتب الصحة:

• ش أحمد عرابي المهندسين.

• سور حديقة الميرلاند -مصر الجديدة القاهرة.

• الغرفة التجارية بالجيزة ميدان الجيزة.

• عمارة الأوقاف سان استيفانو الدور الثانى الإسكندرية.

• خلف ديوان عام محافظة البحيرة دمنهور.

• مبنى مجلس مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

• ديوان عام محافظة كفر الشيخ.

• مركز طلخا بمحافظة الدقهلية.

• مدينة الحجاج بمحافظة السويس.

• مجمع خدمات الاستثمار - برج قرطبة.

• مقر الغرف التجارية بجوار محافظة بور سعيد.

• ش عبد السلام عارف بجوار الشرطة العسكرية بنى سويف.

• مبنى مجلس مدينة مبارك محافظة أسيوط.

• مبنى الحزب الوطنى ميدان المحطة محافظة أسوان.

• مقر جامعة أسيوط.

• مبنى الهيئة العامة للاستثمار بسوهاج.

• مجمع الاستثمار بالعامرية.

• الأكاديمية البحرية بأبى قير.

• مبنى ديوان عام محافظة الغربية.

• مجمع المصالح الحكومية بمدينة الطور.

• شارع صلاح سالم - مبنى هيئة الاستثمار.

• نادي 6 أكتوبر الرياضي.

• الغرفة التجارية ببنها.

• الترجمان جروب - ميناء القاهرة البرى.

• مبنى مديرية الإسكان - سموحة – الإسكندرية.

• كورنيش النيل شبين الكوم بجوار المركز الاعلامى.