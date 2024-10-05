شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل الخريطة الصنفية لمحصول البصل ومواعيد زراعته والان مع تفاصيل الخبر

البصل من المحاصيل التصديرية الاقتصادية الهامة، والذي يدر دخلاً مجزياً للمزارع، ويستخدم البصل في تغذية الإنسان والأغراض الطبية والتحنيط منذ العصور المبكرة، وقد وجد مرسوماً علي معابد قدماء المصريين منذ أكثر من أربعة آلاف سنة قبل الميلاد.

‬‬ويتميز البصل عن باقي المحاصيل أنه ينمو في جميع الأقاليم المناخية في العالم، ولكن هناك أقاليم متميزة في نموه مثل مصر وإسبانيا والولايات المتحدة واليابان، ويتكاثر البصل بالبذرة وهو نبات ذو حولين حيث يعطي محصول الأبصال في موسم النمو الأول "مرحلة إنتاج الأبصال" وتتكون البذور في موسم النمو الثاني "مرحلة إنتاج البذور" والتلقيح خلطي بالحشرات، ويزرع البصل إما منفردا أو محملا علي المحاصيل الأخرى وأشجار الفاكهة.



وفى التقرير التالى نتعرف على تفاصيل الخريطة الصنفية للبصل، وموعد زراعته:



1- يجب التخطيط الجيد قبل زراعة محصول البصل، واختيار الأصناف المناسبة لكل منطقة زراعية، مع الاهتمام بتطبيق التقنيات الحديثة في الري والتسميد، لتحسين جودة المحصول وزيادة الإنتاجية.

2- اختيار الصنف المناسب للمنطقة المزروعة، أحد أبرز عوامل نجاح زراعة محصول البصل.

3- يفضل زراعة صنفي “جيزة 6 محسن” و”جيزة 70″ في الوجه القبلي، حيث تتمتع هذه الأصناف بميزة النضج المبكر، ما يجعلها مناسبة للتصدير إلى الأسواق الأوروبية في شهري يناير وفبراير.

4- تم استنباط صنفين جديدين هما “جيزة 20” و”جيزة أحمر”، ويتميزان بتحمل “البياض الزغبي” والظروف الجوية الصعبة في مناطق مثل كفر الشيخ والغربية والبحيرة.

5- صنف "جيزة أحمر" يحظى بطلب كبير في الدول العربية وروسيا لجودته العالية.

6- تجفيف البصل يعتبر وسيلة لزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري حيث يتيح فرصًا أكبر للتصدير في أي وقت، خاصة في ظل التحديات التي تواجه عمليات الشحن والتخزين الطازج.

7- يتم زراعته فى شهرى أغسطس وسبتمبر فى الصعيد.

8- يزرع فى شهر أكتوبر فى الفيوم والمنيا، و في نوفمبر وديسمبر بالوجه البحرى.

‎9- يتم حصاد البصل بعد 4 أشهر من الزراعة.