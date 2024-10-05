شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة توفر اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة فى مدينة الحوامدية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

وفرت مؤسسة "حياة كريمة"، اليوم الجمعة، اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة في مركز ومدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار تنفيذ مبادرتها لـ توفير اللحوم والدواجن للمواطنين في المحافظات بأسعار مدعمة لتخفيف الأعباء عنهم.

وشهد المنفذ إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين لشراء احتياجاتهم من اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية، إذ تم طرح كيلو اللحم المجمد بسعر 185 جنيهًا، والدواجن زنة 1 كيلو جرام بـ90 جنيهًا.

وأطلقت "حياة كريمة"، اليوم، أربعة منافذ متنقلة لبيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة بمراكز ومدن (أبو النمرس، والحوامدية، والعياط، وأوسيم) في محافظة الجيزة.

وسعت "حياة كريمة" من خلال المبادرة تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم فى ظل التحديات الاقتصادية الحالية، وذلك استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية.



اقبال الاهالى



حياة كريمة توفر اللحوم بأسعار مخفضة فى مدينة الحوامدية



سعر كليلو اللحمة المستورد



منافذ البيع في الحوادمية



منافذ متنقلة بالحوامدية



