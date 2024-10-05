شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: جمع وتدوير 848 ألف طن من قش الأرز في 6 محافظات حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى قطاع الإرشاد الزراعي، عن أنه نسبة ما تم حصاده حتى الآن من المساحات المنزرعة بمحصول الأرز فى 6 محافظات، تجاوزت 65٪، من المساحات المنزرعة بالحصول هذا العام، حيث تم الإنتهاء حتى الآن من جمع وتدوير أكثر من 848 ألف طن قش الأرز، بعد حصاد هذه المساحات.

وتلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرا من الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، حول موقف منظومة تجميع وتدوير قش الأرز، بمحافظات: القليوبية، البحيرة، الغربية، الشرقية، الدقهلية، وكفر الشيخ، والتى تتم بالتنسيق بين وزارات الزراعة والبيئة والتنمية المحلية، للحد نوبات تلوث الهواء، وظاهرة السحابة السوداء، والحفاظ على البيئة.

وأشار رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، إلى أنه فى إطار جهود توعية المزارعين بأهمية تدوير قش الأرز، وفوائده فى الحفاظ على البيئة وتحقيق العوائد الإقتصادية، تم تنفيذ 1409 ندوة ارشادية من بينها: 41 ندوة بمحافظة القليوبية، و202 ندوة بمحافظة الغربية، و215 ندوة بمحافظة البحيرة، و617 ندوة بمحافظة الشرقية، و251 ندوة بمحافظة الدقهلية، فضلا عن 83 ندوة بمحافظة كفر الشيخ.

وأوضح أن تلك الندوات، لاقت نجاحا كبيرا، واهتماما كبيرا من المزارعين المستفيدين، وتحقق المرجو منها حتى الآن، حيث بلغ اجمالى ما تم كبسه حاليا من قش الأرز بعد حصاد بعض المساحات المنزرعة، أكثر من 848 ألف طن، حيث جاءت محافظة الدقهلية فى الصدارة بإحمالى كمية تزيد على ٤٢٠ ألف طن، يليها محافظة كفر الشيخ بكمية تجاوزت 200 ألف طن، ثم محافظة البحيرة بواقع 124 ألف طن، ثم محافظة الشرقية بكمية حوالى 83 ألف طن، وجاءت محافظة الغربية فى المركز الخامس بكمية حوالى 19 ألف طن، نهاية بمحافظة القليوبية حيث بلغ إجمالى ما تم كبسه بها حوالى 920 طن حتى الآن.

وقال عزوز أن إجمالى ما تم فرمه حوالى 357 ألف طن، من بينها: 1540 طن بمحافظة القليوبية، و8945 طن بمحافظة الغربية، و51614 طن بمحافظة البحيرة، و39340 طن بمحافظة الشرقية، و171550 طن بمحافظة الدقهلية، و84486 طن بمحافظة كفر الشيخ، بينما بلغ اجمالى ما تم تشوينه حوالى ٤٤٤ ألف طن من بينها: 3040 طن بالقليوبية، 15343 طن بمحافظة الغربية، 56426 طن بمحافظة البحيرة، 111372 طن بمحافظة الشرقية، 94150 طن بمحافظة الدقهلية، و162685 طن بمحافظة كفر الشيخ.

وأوضح رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، أنه تم أيضا عمل كومات أسمدة عضوية ناتجة عن إعادة تدوير قش الأرز، بلغت حتى الآن أكثر من 4000 طن.

وأكد عزوز، استمرار وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارتى البيئة والتنمية المحلية، فى جهود المتابعة الميدانية المستمرة، من خلال مهندسى الادارة المركزية للإرشاد الزراعى، والمرور على مراكز التجميع والمراكز الارشادية وحقول الأرز بمحافظات منظومة جمع وتدوير قش الأرز ومتابعة عمليات الحصاد، وعقد الندوات الإرشادية لتوعية المزارعين بعدم حرقه، والاتجاه إلى تجميعه، وإعادة تدويره، لتحقيق عائد إقتصادى إضافى مناسب، يساهم فى زيادة دخولهم، والتأكيد على أن ذلك يعد واجبا وطنيا للحفاظ على البيئة، والحد من تلوث الهواء، الأمر الذى يعد له فوائد صحية وبيئية واقتصادية هامة.