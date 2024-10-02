أخبار مصر

6 ملايين جنيه في 24 ساعة.. ضربة أمنية جديدة لتجار العملة الصعبة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تواصل الأجهزة الأمنية ضرباتها الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي (العملة الصعبة)، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي (السوق السوداء).
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 6 ملايين جنيه.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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