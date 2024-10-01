مدرس يضرب تلميذًا بمنطقة حساسة وسيدة تهرب من جحيم زوجها بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

بين هروب قاتل واعتداء صادم، سجلت محافظة الجيزة واقعتين مأساويتين الأولى ضحيتها طفل والثانية ربة منزل بمدينة السادس من أكتوبر.

البداية من قطاع الجنوب إحدى مدارس البدرشين، لم يتحمل معلم ضوضاء صادرة عن حديث تلميذ مع زميله. مُربي الأجيال اعتبر فعلة الطالب تنتقص من قدره فعنفه واعتدى عليه ركلا بكلتا قدميه فأصابه بمنطقة حساسة.

الصغير لم يتحمل الضربات فشكى إلى والده "المدرس ضربني في حتة حساسة". الأب لم يتردد في إبلاغ الشرطة التي استدعت المدرس بعد تقديم ولي أمر الطالب تقريرا طبيًا بحالة فلذة كبده.

من الجنوب إلى أكتوبر، تصارع ربة منزل الموت على سرير المستشفى المركزي إثر سقوطها من شرفة مسكنها بالطابق الثالث هربًا من ملاحثة زوجها إلا أن حظها العسر أوقعها على سيخ حديدي اخترق الجزء العلوي من جسدها.

العميد محمد أمين رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر وجه ضباط المباحث باستدعاء زوج المصابة وسماع أقواله فيما صرحت به زوجته وتحرر محضر بالواقعة.