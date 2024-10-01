حكم نهائي وبات.. رفض طعن المتهمين وتأييد أحكام الإعدام والمؤبد في قضية مقتل طالب الرحاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، المنعقدة بدار القضاء العالي، برفض الطعن المقدم من المتهم أشرف حامد، وابنته حبيبة أشرف على حكم الإعدام، والمؤبد في قضية اتهامهما وآخرين بقتل المجني عليه بسام أسامة، والمعروفة إعلاميا بـ"قتل طالب الرحاب".

كانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت المتهم الأول بالإعدام شنقا، وابنته خطيبة المجني عليه بالسجن المؤبد، وبمعاقبة متهما بالسجن 10 سنوات وآخر بالسجن 7 سنوات، و4 متهمين بالسجن 5 سنوات في اتهامهم بقتل طالب الرحاب في غضون عام 2018.

وقعت أحداث قضية طالب الرحاب في 19 أغسطس عام 2018 بدائرة قسم الشروق؛ اتهمت النيابة العامة كلا من "أ. ح" صاحب شركة مقاولات، وابنته طالبة بالغة من العمر 20 عام، و6 متهمين آخرين بقتل المجني عليه "ب. أ" - طالب الرحاب عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت المتهمون الأول والثانية والثالث النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك شقة سكنية استأجرها الأول، وقاموا بحفر حفرة بداخلها لدفن المجني عليه وأعدوا صندوقا خشبيا وحبالا وشريطا لاصقا لذلك، وساعدهم المتهمين في ذلك.

واعترف المتهم الرئيسي في الواقعة أمام النيابة العامة، بأنه قام بقتل طالب الرحاب "ب. أ" طالب، لأنه هدد ابنته حبيبة بالفضيحة بعدما علم بصدور حكم بحق والدها قبل 20 عاما بالسجن 25 عاما في قضية مخدرات، فقرر التخلص من المجني عليه حيث تواصل معه عبر الهاتف وطلب منه الحضور لإعطائه أموال، وحينما حضر أمسك به المتهمين الآخرين وألقوه على السرير، وقام هو بخنقه حتى لقى مصرعه، ثم سحبه برفقة المتهمين إلى المطبخ ووضعه في حفرة تم إعدادها مسبقا ووضع فوقه شوال فحم لامتصاص الرائحة.