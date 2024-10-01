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انطلاق أولى جلسات دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني للمجلس.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة اليوم، تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 411 لسنة 2024 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني.

كما تشهد الجلسة أيضا تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 307 لسنة 2024 بفض دور الانعقاد الرابع العادي.

كما يحدد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موعد تلقي الرغبات في تعديل عضوية اللجان النوعية لمن يرغب من الأعضاء.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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