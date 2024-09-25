طرح 5 مناطق جديدة.. مدبولي: لن نعلن عن صفقات استثمارية حتى تكتمل مثل رأس الحكمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه إذا كان هناك صفقة استثمارية لن نُعلن عنها إلا لو اكتملت مثل رأس الحكمة.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة: إننا كدولة في إطار التخطيط لعملية التنمية وتوسيع الاستثمار السياحي وإنشاء كيانات كبرى، اخترنا 5 مناطق على امتداد ساحل البحر الأحمر ونجهزها لعمليات الطرح حاليًا.

وتابع: هناك عدد من الطلبات قدمت، ولكن لا نأخذ الموضوع بجدية إلا عندما نبدأ التفاوض، وعندما يكون هناك شئ يمكن الإعلان عنه سنقوم بذلك في القريب العاجل.