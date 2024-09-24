وزير الري يتابع موقف استلام أراضي طرح النهر من هيئة التعمير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:



عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة الموقف الحالي لاستلام أراضي طرح النهر من الهيئة العامة لمشروعات التعمير، في ضوء مواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 81 لسنة 2023.



واستعرض الدكتور سويلم، تفاصيل اجتماعات أجهزة الوزارة المختصة مع اللجنة الفنية القانونية المالية المشكلة لاستلام الأراضي والمستندات الخاصة بأراضي طرح النهر وذلك على خرائط مساحية معتمدة من هيئة المساحة بإحداثيات محددة وكشوف حصر معتمدة وبها أسماء ومساحات واضعي اليد (حال وجود تعديات عليها).



كما تم تشكيل لجنة فرعية تضم ممثلين عن الوزارة وهيئة المساحة وهيئة التعمير لإجراء الرفع المساحي للأراضي التي آلت ولايتها إلى الوزارة، والبدء في حصر الأراضي محل أعمال اللجنة بمحافظة الدقهلية -كنموذج تجريبي- مع قيام أجهزة هيئة التعمير بالتنسيق مع الإصلاح الزراعي بوزارة الزراعة لموافاة اللجنة بصورة طبق الأصل من كشوف الحصر والربط والتحصيل الخاصة بمحافظة الدقهلية.



ووجه الدكتور سويلم، بسرعة نهو أعمال الرفع المساحي بمحافظة الدقهلية، مع وضع خطة تنفيذية ببرنامج زمني يشمل كل المحافظات ذات الواجهة النيلية اعتمادًا على ما تم نهوه من أعمال في محافظة الدقهلية كنموذج استرشادي يتم من خلاله تقييم المدى الزمني لنهو أعمال الرفع المساحى والحصر والتسليم والاستلام.



كما وجه بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة لنهو إجراءات التسليم والتسلم بين الوزارتين في أسرع وقت لكل أراضي طرح النهر بالمحافظات.

