بعد التصالح.. انقضاء دعوى تتهم عباس أبو الحسن بدهس سيدتين في الشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان يونس:

قضت محكمة جنح الشيخ زايد، بانقضاء دعوى الفنان عباس أبو الحسن بتهمة قتل الخطأ لسيدة ودهس أخري بسيارته في الشيخ زايد بالتصالح.

وشهدت أولى جلسات القضية، اليوم، تقدم دفاع المجني عليها "حسنة" والمصابة "منال" بإقرار تنازل عن الدعوى المدنية والجنائية أمام هيئة المحكمة.

وكانت النيابة العامة بالشيخ زايد، أحالت الفنان عباس ابوالحسن إلى محكمة الجنح في اتهامه بدهس سيدتين أعلى المحور المركزي، ما تسبب في مصرع إحداهما وإصابة الأخرى بعدة إصابات.

ووجهت له النيابة تهمتي القتل عن طريق الخطأ، والإصابة الخطأ، حيث أخلت جهات التحقيق بالجيزة سبيل الفنان عباس أبو الحسن من سرايا نيابة الشيخ زايد، عقب الانتهاء من سماع أقواله بشأن الحادث، كما واجهت النيابة الفنان بأقوال المصابة الثانية.