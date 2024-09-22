الداخلية تُعيد طفل ضل الطريق إلى أسرته بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بالفيوم في إعادة طفل ضل الطريق إلى أهله.

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة أول الفيوم بمديرية أمن الفيوم لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تلاحظ وجود طفل يبلغ من العمر سبع سنوات قد ضل الطريق عن أهله.

وعلى الفور تم تقديم الرعاية اللازمة للطفل، وبناءً على الإجراءات المتبعة تم تحديد والد ووالدة الطفل المذكور، بعد استدعائهما، أقرت والدته بأنه أثناء تواجدها في المنزل فوجئت باختفاء ابنها بعد أن خرج للعب في الشارع وضاع عن وجهته، وأكد والده صحة ما ذكرته الأم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم الطفل إلى والديه مع أخذ التعهد اللازم عليهما بحسن رعايته.

يأتي ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لأجهزة الشرطة من خلال التعامل الإيجابي مع كافة الحالات ذات الطابع الإنساني.