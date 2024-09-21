6 صور.. كسر ماسورة مياه بكورنيش النيل أسفل كوبري إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

تصوير- زياد أحمد:

شهدت منطقة كورنيش النيل وتحديدا أسفل كوبري إمبابة بمنطقة كورنيش النيل بروض الفرج صباح اليوم السبت كسر ماسورة مياه رئيسية.

وفي سياق آخر، أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، الانتهاء من أعمال تغيير محابس سحب وطرد طلمبات روافع الدراسة وتم الفتح وجار إعادة ضخ المياه.

ودفعت الشركة بكل المعدات والمهندسين والفنيين لإنهاء الأعمال قبل الموعد المحدد بساعة.

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