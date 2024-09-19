"مدبولي" يكشف مصير سارقي الكهرباء المحذوفين من التموين.. استبعاد نهائي أم مؤقت؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مصير سارقي التيار الكهربائي المحذوفين من منظومة الدعم التمويني.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة: بدأنا نأخد بعض الإجراءات كالتجميد المؤقت للدعم التي تقدمه الدولة لهؤلاء الذين يحرر ضدهم محاضر وذلك حتى يقوم القضاء بالفصل في هذا الموضوع.

وتابع رئيس مجلس الزراء: "مش معقول يبقى واحد بيسرق تيار كهرباء ويكون بيأخذ دعم تمويني وغيره".

وشدد مدبولي، على أن هذه ظاهرة يجب مواجتها بحسم، والتقديرات الأولية تشير إلى أن نسبة الفقد التجاري وليس الفني من الكهرباء 20 %.

وأوضح رئيس الوزراء: حتى عامل الكهرباء اللي بيدخل الكهرباء ممكن يكون صانع عادي أو حرفي عادي وممكن يعمل بعض الإجراءات التي من شأنها تجعله يتجاوز هذا الموضوع، والموضوع سلوكيات معينة يجب معالجتها، وعلى المنظور الضيق يحقق مصالح شخصية، وعلى المنظور العام يضر الدولة بأكملها، وإذا رأى أحد المواطنين مثل هذه الأمور يجب أن يقوم بالإبلاغ.