مدبولي: محطة الضبعة النووية تضمن استدامة الطاقة في مصر بحلول 2028

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه مع دخول محطة الطاقة النووية عام 2028 ستساهم في إحداث حالة من التوازن وضمان استدامة التيار الكهربائي وعدم العودة إلى أي مشكلة في ملف الطاقة.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة: خلال هذه الأسبوع تم إطلاق مبادرة الرئيس السيسي للتنمية البشرية والخاصة بتنمية الإنسان، وهي مبادرة تهدف إلى استهدافات واضحة في قطاعات مثل الصحة والتعليم والعمران والتنمية، حيث يكون كل شئ مع بعضه بصورة متكاملة ومستهدفات واضحة وخطة زمنية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنه سعد بتخريج الدفعة الأولى من الجامعات الأهلية وكان ذلك حلمًا كبيرًا جدًا، وأصبحت تستوعب عشرات الآلاف من الشباب المصري.