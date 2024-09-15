أخبار مصر.. الصحة: تحسن 44 مصابا بحادث قطارى الزقازيق وخروجهم من المستشفيات

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القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، وزارة الصحة تؤكد تحسن 44 مصابا بحادث قطارى الزقازيق وخروجهم من المستشفيات.

الصحة: تحسن 44 مصابا بحادث قطارى الزقازيق وخروجهم من المستشفيات

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحث باسم وزارة الصحة والسكان، خروج 44 حالة من مصابي حادث تصادم قطاري الزقازيق من المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية، مشيرًا إلى أنه ما زال 8 حالات يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات، وإجمالي عدد الوفيات 4 حالات.

الزمالك مهدد بإيقاف القيد مجدداً خلال 19 يوماً

يواجه نادى الزمالك شبح إيقاف القيد مجددا خلال 19 يوماً من تاريح اليوم الأحد حال عدم تسديده 172 ألف دولار للغانى بنجامين أشيمبونج لاعب الفريق الكروى السابق فى موعد أقصاه 4 أكتوبر المقبل، وذلك منعاً لصدور قرار جديد من الاتحاد الدولى لكرة القيد "فيفا" بإيقاف قيد النادى الأبيض مرة أخرى.

14 مباراة جمعت الأهلى مع الأندية الكينية قبل مواجهة جورماهيا.. إنفوجراف

يبدأ فريق الأهلى ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا أمام جورماهيا الكيني في الثالثة عصر اليوم، الأحد، على ملعب نيايو الوطني.

وزارة التعليم: مادة العلوم لأولى ثانوى تضم معارف متكاملة لا أبوابا منفصلة

صرح شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن الوزارة أكدت من قبل أن مادة العلوم المتكاملة لا تضم أبوابا منفصلة لمواد الفيزياء والكيمياء والأحياء، ولكن يضم كل درس بالمنهج مجموعة من المعارف المتكاملة التي تتضمن بداخلها العلوم المختلفة، موضحا أنه يأتي هذا المنهج استجابة للحاجة المتزايدة إلى تعليم الطلاب كيف يعمل العالم من حولهم بشكل متكامل وشامل حيث يركز على ربط مختلف فروع العلوم الفيزياء، الكيمياء، علوم الحياة، وعلوم الأرض والفضاء، ليتمكن الطلاب من رؤية الصورة الكاملة للعالم وإدراك أن الظواهر الطبيعية والتكنولوجية ليست منفصلة عن بعضها، بل هي مترابطة ومتشابكة بطرق معقدة.

رابيد بوخاريست يتحدى الزمالك: نتخذ الإجراءات القانونية لإشراك بوبيندزا

أعرب فيوريل مولدوفا، رئيس نادي رابيد بوخاريست الروماني، عن رضاه التام بالصفقات التي أبرمها النادي، وعلى رأسها الجابوني آرون بوبيندزا مهاجم سينسيناتي الأمريكي بعد ضمه فى صفقة انتقال حر الصيف الجاري.

مسؤول فى آبل: جميع طرازات آيفون 16 الأربعة ستأتى مع ذاكرة "RAM" بسعة 8 جيجابايت

أكدت شركة أبل أن جميع الطرز الأربعة من آيفون 16 القادم ستأتي مزودة بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت، ويمثل هذا ترقية كبيرة، حيث كانت تحتوي طرازات ايفون السابق على 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، والسبب الرئيسي وراء هذه الزيادة في ذاكرة الوصول العشوائي هو Apple Intelligence، وهي مجموعة ميزات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها الشركة.

ليفربول يواصل عادة السقوط أمام الصغار فى الدوري الإنجليزي .. فيديو

واصل فريق ليفربول ، المحترف ضمن صفوفه الدولى المصري محمد صلاح ، سقوطه أمام الفرق الصغيرة فى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما تلقى هزيمة مفاجئة أمام نوتينجهام فورست بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس، السبت، على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج" للموسم الحالي 2024-25.

حلوى المولد للصغير والكبير.. 6 فوائد صحية لتناول الحمصية

الحمصية أحد أهم مكونات علبة حلاوة المولد المميزة، يفضلها البعض، ولا يعى بعض الآخر مدى فوائدها الصحية طالما تستهلكها بتوازن ودون إفراط.

رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصرى بمناسبة المولد النبوى الشريف

هنأ الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، الشعب المصري وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوى الشريف، داعيا الله أن يعيده على شعب مصر العظيم بالخير واليُمن والبركات.

وزارة الصحة تكشف 4 نصائح هامة قبل تناول حلوى المولد .. تفاصيل

كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح الهامة قبل تناول حلوى المولد النبوى

غياب 10 لاعبين عن الأهلى أمام جورماهيا الكينى اليوم.. أبرزهم داري والساعي

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثالثة عصر اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع جورماهيا الكيني على ملعب نيايو الوطني فى ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا.

الحكومة الأردنية تقدم استقالتها إلى الملك عبد الله الثاني

قدمت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، استقالتها إلى الملك عبد الله الثاني بعد إنجاز استحقاق انتخابات مجلس النواب العشرين، وفقا لما أوردته قناة المملكة الأردنية الرسمية بشريط عاجل.

ماذا تعرف عن فريق جورماهيا الكينى قبل مواجهة الأهلى فى دوري الأبطال اليوم؟

يبدأ الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر مشواره فى رحلة الدفاع عن لقبه كبطل لـ دوري أبطال أفريقيا بمواجهة جورماهيا الكينى في الثالثة عصر اليوم، الأحد، على ملعب نيايو الوطني ضمن منافسات دور الـ"32" للبطولة.

رابط تحميل كتاب الفلسفة والمنطق لأولى ثانوى للعام الدراسى 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رابط تحميل كتاب مادة الفلسفة والمنطق للصف الأول الثانوى العام للعام الدراسى الجديد 2024/2025، حيث يمكن للطالب التعرف على المنهج الدراسى وتحميل الكتاب

معهد التغذية يكشف السعرات الحرارية فى حلوى المولد.. تفاصيل

أكد المعهد القومى للتغذية ضرورة الاعتدال فى تناول حلاوة المولد النبوى خاصة مرضى السكرى، مؤكدة أهمية ممارسة الرياضة كالمشى لحرق بعض السعرات الحرارية المكتسبة من تناول الحلوى .

قرينة رئيس الجمهورية تهنئ شعب مصر والأمتين العربية والإسلامية بالمولد النبوى

أعربت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عن تهنئتها للشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.