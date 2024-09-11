شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: التبادل التجارى بين مصر وتركيا مهم ومتوازن والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن التبادل التجارى بين مصر وتركيا مهم ومتوازن، وأوضح أن هناك مجموعة من التسهيلات الضريبية، موجها التهنئة للشعب المصرى، بمناسبة المولد النبوى الشريف

كما وجه رئيس مجلس الوزراء التهنئة فى مؤتمر صحفى، لأبطال الألعاب البارالمبية، قائلا: "أشكرهم نيابة عن الشعب المصرى لأنهم رفعوا اسم مصر عاليا".