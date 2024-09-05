"مفيش تحرش ولا معاكسة".. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة زوجة إمام عاشور بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

فجرت تحريات الأجهزة الأمنية حول واقعة تعدي إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، بالضرب على فرد أمن بمول الشيخ زايد عدة مفاجآت، حيث تسلمت النيابة تحريات قسم شرطة الشيخ زايد أول بشأن الواقعة.

وكشفت التحريات التي قام بتفريغها المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، عن عدم توصل التحريات إلى واقعة تعرض زوجة اللاعب إمام عاشور للمعاكسة أو التحرش اللفظي كما ذكرت في التحقيقات "مافيش لا تحرش ولا معاكسة".

وحددت النيابة العامة بالشيخ زايد برئاسة المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد وإشراف المستشار عمرو غراب المحامي العام لنيابات أكتوبر، جلسة 5 أكتوبر المقبل كأولى جلسات محاكمة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي أمام محكمة الجنح بتهمة ضرب فرد أمن بمول أركان بالشيخ زايد.