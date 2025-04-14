انهيار سعر مشروع مانترا (OM) بنسبة 90% في ظرف ساعة: الرئيس التنفيذي يرد ويُقدم توضيح

شهد بروتوكول مانترا (OM) انهيار حاد في قيمته السوقية، حيث خسر ما يقرب من 90% من سعره خلال أقل من ساعة، وهو حدث نادر في سوق العملات الرقمية من حيث السرعة والحجم.

تراجع سعر العملة من أكثر من 6 دولار إلى أقل من دولار واحد، ما تسبب في تصفية مراكز تداول تتجاوز قيمتها 70 مليون دولار، بحسب بيانات “Coinglass”.

في أعقاب هذا الانهيار، قدّم جي بي مولين، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمشروع مانترا، توضيحا أرجع فيه السبب إلى ما وصفه بعمليات إغلاق قسري غير محسوبة نفذتها منصات التداول المركزية بشكل منسق بحق حسابات حاملي العملة.

وأضاف أن توقيت الانهيار وعمقه يشيران إلى أن هذه الإغلاقات تمت بشكل مفاجئ ومن دون تحذير مسبق أو إشعار واضح للمستخدمين.

لكن المتابعين لرد الرئيس التنفيذي لم يكونو مقتنعين تماما بالرد ومنهم من اتهم فريق المشروع بأنهم هم من سحبو على المشروع وحاملي العملة وأن المشروع مجرد احتيال آخر في سوق الكريبتو.

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