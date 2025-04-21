الدولار الأمريكي يسجل أدنى مستوياته في ثلاث سنوات مع تألق واضح للذهب والبيتكوين

سجل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) انخفاض حاد إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2022، متراجعا إلى 98.23 نقطة، مع تصاعد التوترات التجارية العالمية التي أثارها الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”.

يقيس هذا المؤشر قيمة الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية، ويعد تراجعه بنسبة 10% منذ بداية العام إشارة إلى ضعف متزايد في مكانة العملة الاحتياطية العالمية.

علّق المستثمر “بيتر شيف” على هذا الانخفاض اليوم 21 أبريل، قائلا:

مؤشر الدولار أقل من 98.5، وهو أدنى مستوى جديد له في ثلاث سنوات. الأمر يزداد خطورة.

وترافق هذا التراجع مع ارتفاع حاد في أسعار الذهب، الذي وصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 3380 دولار للأونصة، مسجلا مكاسب بنسبة 29% منذ بداية العام.

هذا الارتفاع يعكس تزايد الإقبال على الذهب كملاذ آمن وسط اضطرابات الأسواق وانعدام اليقين النقدي.

ويُعزى هذا الضعف في الدولار إلى مزيج من العوامل، من أبرزها الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة “ترامب”، وتراجع ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأمريكي.

ورغم وجود سوابق لانخفاضات مماثلة، كما حدث في نهاية عام 2022 حين تراجع المؤشر من 114 إلى 101، إلا أن التراجع الحالي يوصف بأنه أكثر عمقا واستمرارية، مما يثير مخاوف من هبوط إضافي في حال عدم التوصل إلى تسويات تجارية عاجلة.

في المقابل، ارتفعت قيمة اليورو إلى 1.15 دولار، وتراجع الدولار إلى ما دون 141 ين ياباني و0.81 فرنك سويسري، مسجل بذلك أدنى مستوياته أمام هذه العملات منذ أكثر من عقد.

في ذات السياق، شهدت عملة البيتكوين هي الأخرى صعود لافت، إذ ارتفعت بنسبة 2.5% خلال جلسات تداول الاثنين، لتبلغ 87,550 دولار، وهو أعلى مستوى تصل إليه في أربعة أسابيع.

وتواصل تداولها قرب هذا المستوى، إذ تستقر حاليا عند 87,200 دولار دون أن تظهر مؤشرات واضحة على ارتداد فوري.

ومع ذلك، لا تزال العملة بحاجة لتجاوز مستوى 88,500 دولار الذي سُجل في أواخر مارس من أجل تأكيد الاتجاه نحو مستوى 90,000 دولار.

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