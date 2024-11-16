هل تصريحات "تشارلز هوسكينسون" مؤسس كاردانو وراء ارتفاع سعر ADA اليومي بنسبة 20٪؟

شهدت عملة كاردانو (ADA) ارتفاع كبير تجاوز 20%، ليصل سعر العملة إلى 0.75 دولار لأول مرة منذ مارس محققا مكاسب أسبوعية بلغت 70%.

جاء هذا الارتفاع وسط حالة من التكهنات بشأن تصريحات “تشارلز هوسكينسون” مؤسس كارادنو ومؤسسة IOG.

في مقطع فيديو حديث، أشار “هوسكينسون” إلى زيارته لمقر SpaceX التابعة لـ “إيلون ماسك”، حيث ناقش مع الفريق قضايا لم يُفصح عنها بسبب توقيع اتفاقية عدم إفصاح، ما أثار حماس مجتمع كاردانو ودفع الكثيرين إلى التكهن حول تأثير هذه الزيارة على المشروع.

سبق هذا الحدث تصريح “هوسكينسون” حول تعاونه المحتمل مع إدارة “ترامب” لوضع سياسات كريبتو أكثر شمولا في الولايات المتحدة، ما ساهم أيضا في دعم وارتفاع سعر العملة الرقمية ADA.

كما أشاد “هوسكينسون” بمجتمع كاردانو، مشيرا إلى أنه يضم أفضل مجتمع وأفضل رواد الأعمال، مما يعزز من الثقة في نمو المشروع وإمكانياته المستقبلية.

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