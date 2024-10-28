ارتفاع قياسي في التدفقات المالية نحو صناديق ETF البيتكوين: التفاصيل

شهدت صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) في البيتكوين تدفقات استثمارية ضخمة بقيمة بلغت 998 مليون دولار بين 21 و25 أكتوبر، ما يعكس اهتمام غير مسبوق من المستثمرين المؤسسات.

تصدّر صندوق IBIT ETF من شركة بلاك روك هذا الارتفاع، حيث استقطب وحده تدفقات صافية بلغت 1.15 مليار دولار، ليصبح بذلك الصندوق الأكثر تداولا في السوق.

اعتبارا من 25 أكتوبر، حققت صناديق البيتكوين المتداولة تدفقات إجمالية وصلت إلى 21 مليار دولار، فيما بلغت الأصول الصافية لهذه الصناديق 65 مليار دولار، أي نحو 4.93% من القيمة السوقية للبيتكوين.

هذا وبلغت التدفقات اليومية ذروتها في 25 أكتوبر عند 402 مليون دولار، ما يعكس شهية المستثمرين العالية نحو هذا القطاع.

حافظ صندوق بلاك روك على الصدارة بأصول صافية بقيمة 26.98 مليار دولار.

وجاء صندوق FBTC من فيديليتي ثانيا بأصول صافية بلغت 12.42 مليار دولار، بينما جاء GBTC التابع لشركة غرايسكيل في المرتبة التالية بأصول تقدر بـ14.72 مليار دولار رغم غياب التدفقات الجديدة.

في المقابل، سجل صندوق ARK 21Shares ETF تدفق خارجي صافي بلغ 206 مليون دولار.

استمرار الاهتمام المؤسساتي بصناديق ETF البيتكوين:

سجل صندوق بلاك روك IBIT أكبر تدفق يومي عند 291.96 مليون دولار، مما يعزز مكانته كخيار مفضل للمستثمرين المؤسسات، بينما جذب صندوق فيديليتي 56.95 مليون دولار في اليوم نفسه، مما يشير إلى استمرار الاهتمام بالبيتكوين عبر مختلف الصناديق.

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