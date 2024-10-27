صناديق ETF البيتكوين تزدهر مع تحطيم شركة “بلاك روك” للأرقام القياسية!

تشهد صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين (ETF) ازدهار كبير مع زيادة الطلب بشكل غير مسبوق، بقيادة صندوق “iShares Bitcoin Trust” التابع لشركة “بلاك روك”، والذي حطم أرقام التدفقات الواردة وسجل أكبر حجم تداول من بين 1800 صندوق تم إطلاقها خلال الأربع سنوات الماضية.

ويشير هذا الانتعاش إلى الإقبال القوي على البيتكوين كأداة استثمارية سهلة وآمنة، خاصة بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في يناير على هذه المنتجات بعد سنوات من الرفض.

ارتفاع التدفقات بوتيرة قياسية:

في الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، تجاوزت تدفقات صناديق البيتكوين 20 مليار دولار، ما يعادل ما حققته صناديق الذهب على مدى خمس سنوات.

ويرجع هذا النمو السريع إلى الطلب المكبوت سابقا من المستثمرين الذين وجدوا الآن فرصة آمنة للدخول في استثمارات البيتكوين، إلى جانب اهتمام مؤسسات مالية كبرى مثل “مورغان ستانلي” و”غولدمان ساكس”.

رغم الموافقة المتأخرة على صناديق الاستثمار المتداولة للايثيريوم، إلا أن هذه الأخيرة لم تشهد نفس مستوى التدفقات بسبب تدفقات الخارجية الكبيرة، خاصة من “Grayscale Ethereum Trust” الذي تحول من صندوق مغلق إلى صندوق متداول، ما دفع المستثمرين لسحب جزء كبير من أموالهم.

حاليا، تُظهر البيانات تدفقات سلبية لصناديق الايثيريوم بقيمة 472.7 مليون دولار، لكن المحللين يرون أن هذا الوضع قد يتحسن مع استقرار السوق وتزايد الإقبال على المنتجات الرقمية البديلة.

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