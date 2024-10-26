بعد شائعات التحقيق القانوني بشأن شركة التيثر: سوق الكريبتو يتراجع وعمليات تصفية بالجملة!

انتشرت يوم أمس شائعات مفادها أن شركة التيثر التي تقف وراء أكبر عملة رقمية مستقرة في سوق الكريبتو تواجه تحقيقيات قانونية.

زعمت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن السلطات الفيدرالية الأمريكية تحقق بشأن شركة التيثر وحول احتمال انتهاك قواعد مكافحة غسيل الأموال وتجنب العقوبات.

عقب صدور التقرير، انخفضت عملة بيتكوين بأكثر من 3000 دولار، متراجعة من 69,000 إلى 65,500 دولار، قبل أن تتعافى بالقرب من مستوى 67,000 دولار.

كما تأثرت العملات الرقمية البديلة بشكل كبير، حيث تجاوزت عمليات التصفية عليها 100 مليون دولار.

تصدرت عملتا البيتكوين والإيثيريوم قوائم التصفية بخسائر بلغت 68 مليون دولار و65 مليون دولار على التوالي، وفقا لبيانات CoinGlass.

نفى “باولو أردوينو” الرئيس التنفيذي لشركة التيثر، هذه الادعاءات، مؤكدا أن الشركة تتعاون بانتظام مع السلطات لتجنب إساءة استخدام عملتها المستقرة USDT، وأضاف أن هذه الادعاءات ليست إلا إعادة لضجيج قديم.

تأثر السوق بشكل فوري بهذه الشائعات، وتكبد نحو 150,000 متداول مفرط في الرافعة خسائر جسيمة خلال التقلبات الأخيرة.

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